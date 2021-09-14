Ничья против чемпионов мира – достаточно хороший результат. Потеря победы в товарищеском матче с Чехией для Александра Петракова тоже не стала трагедией. А вот потерянные очки в Казахстане оставили негативный осадок от начала работы со сборной.

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На сколько процентов доволен собой? Я не привык считать проценты, но не очень доволен. Прежде всего, из-за потери двух очков в Казахстане. На все остальное можно закрыть глаза,

– убежден Петраков.

Напомним, Александр Петраков возглавил национальную сборную Украины в конце августа, хотя Шевченко объявил о прекращении контракта еще в начале месяца.

Впереди специалиста ожидают три решающих матча в отборе на чемпионат мира в Катаре – на выезде против Финляндии и два поединка с боснийцами. Обе команды являются нашими прямыми конкурентами в борьбе за путевки на Мундиаль, поэтому "желто-синих" во всех матчах будет устраивать только победа.