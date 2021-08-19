Петраков не збирається звинувачувати Шевченка у провалі старту відбору на ЧС-2022

Виконуючий обов'язки головного тренера збірної України Олександр Петраков прагне зробити все, щоб поїхати на чемпіонат світу. Шукати виправдань невдачам фахівець не хоче.

Україна у стартових трьох матчах кваліфікації на чемпіонат світу в Катарі набарала лише 3 очки, втративши перемогу у матчах з Фінляндією та Казахстаном. Це дуже ускладнило завдання виходу на Мундіаль.

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Новий наставник "жовто-синіх" не збирається шукати виправдань та повністю зосереджений на виконанні завдання – здобутті путівок на турнір в Катарі.

Розумію, що на себе взяв. Ці 5 матчів будуть як на чемпіонаті світу. Не потрібно говорити, що, мовляв, очок раніше не набрали, що у мене мало часу. Цього всього я говорити не буду. Зробимо все, щоб поїхати в Катар. Це наша мрія. Всі хочемо в Катар,

– сказав Петраков.

Нагадаємо, у кваліфікації на ЧС-2022 Україна зіграє ще 5 матчів: 1 та 4 вересня "жовто-сині" зустрінуться з Казахстаном та Францією, 9 жовтня – з Фінляндією, а 12 жовтня та 16 листопада – з Боснією та Герцеговиною.