Петраков – дуже розумний, – Тлумак похвалив тренера збірної за повернення Маліновського

29 жовтня 2021 , 20:57
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Джерело:

сайт Карпат

Наставник збірної України Олександр Петраков вирішив конфлікт з Русланом Маліновським та викликав хавбека на матчі проти Болгарії та Боснії. Футбольна спільнота позитивно поставилася до рішення тренера.

Задоволений викликом Маліновського і головний тренер львівських Карпат Андрій Тлумак. На його думку, повернення Руслана свідчить про позитивні якості Петракова. 

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Маліновський краще в Італії виглядає, та я не думаю, що він гірший у збірній України. Проте є певні конфлікти та непорозуміння. Добре, що Петраков дуже розумний тренер, переступив через себе і все-таки запросив Маліновського у збірну,
– сказав Тлумак.

Нагадаємо, з приходом Петракова Руслан втратив місце в основі збірної України. Між фахівцем та футболістом виник конфлікт, і на матчі проти Фінляндії та Боснії Маліновський виклик не отримав. 

11 листопада Україна зіграє товариський матч проти Болгарії, а 16 числа проведе останній поєдинок групового етапу відбору на ЧС-2022 проти Боснії.

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Автор: Ярослав Сиваківський