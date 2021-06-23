Колишній наставник збірної України Йожеф Сабо розчарований поразкою від Австрії. На думку фахівця, нашій команді нічого робити на турнірі.

На думку Сабо, в поєдинку з австрійцями у команди Шевченка не було жодних шансів, адже хлопці не показали жодного змісту гри.

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Футболістам не вдалося включити швидкість, правильно обирати позиції та навіть створити гольові моменти. Фахівець бачить причину у втомі команди.

Якщо навіть наша команда пройде далі з третього місця, думаю, що свіжості у наших футболістів не буде. Хотілося б вийти далі, але перспективи я не бачу, – підсумував Сабо.

Нагадаємо, збірна України ще має примарні шанси на вихід з групи як одна з чотирьох найкращих третіх команд. Команда ще перебуває у Румунії та очікує на свою долю.