Переможцеві Євробачення-2021 подобається гра Маліновського: коментар зірки

Фронтмен гурту Måneskin Дам'яно Давід активний футбольний вболівальник. Переможець Євробачення є фанатом Роми, але відзначає і гру українського хавбека Руслана Маліновського, який феєрить у Серії А.

Як зазначив Дам'яно Давід, перша асоціація, яка виникає в нього при згадці про Україну – футбольна, адже в нас є футболісти, які йому імпонують.

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Сам він є палким фанатом Роми. Ця історія почалася для нього ще з дитинства, коли тато приніс додому автограф Франческо Тотті.

Зірка сподівається, що новий наставник "вовків" Жозе Моурінью зможе повернути команду на високий рівень.