"Думаю, Нідерланди переможуть Україну з рахунком 3:1, Австрію – 2:1. Тоді, на мою думку, ми вже вийдемо у наступний раунд", – сказав тренер суперника збірної України на груповому етапі чемпіонату Європи.

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"З Північною Македонією рахунок буде 3:0. Але, можливо, нам слід програти цю гру. Скоріш за все, якщо ми посядемо перше місце, то зустрінемося з представником групи, де виступають Португалія, Франція та Німеччина", – цитує де Бура Voetbalzone з посиланням на YouTube-канал OnsOranje.

Нагадаємо, що саме протистоянням з Нідерландами стартує на Євро-2020 команда Андрія Шевченка. Поєдинок відбудеться в Амстердамі 13 червня о 22:00.