Останній шанс: Ребров висунув Аль-Айну жорсткі вимоги та може очолити збірну України

Раніше повідомлялося, що Сергій Ребров не зумів домовитися з Аль-Айном та залишиться працювати в Еміратах. Втім, ще існує надія, що фахівець таки зможе очолити збірну України.

За інформацією Ігоря Циганика, Сергій Ребров досі веде переговори з керівництвом Аль-Айна щодо дострокового розірвання контракту. Фінальний акорд перемовин має пролунати завтра, 17 серпня.

До теми ЧС-2022: УАФ назвала заявку збірної України на вересневі матчі

Ще досі тривають перемовини. Сам Ребров поставив досить жорсткі умови клубу. Є шанс, що він найближчим часом розірве контракт. Якщо цього не станеться, то завтра в.о. головного тренера стане Олександр Петраков, – розповів Циганик.

Також журналіст запевнив, що Ребров очолить збірну у будь-якому випадку, а Олександр Петраков працюватиме з командою рівно до того моменту, як Сергій Станіславович узгодить прощання з Аль-Айном.

Зазначимо, що заявку на вересневі матчі збірної проти Казахстану та Франції формував Комітет національних збірних, адже головного тренера у "жовто-синіх" після відходу Андрія Шевченка досі немає.