Останній шанс для України на Євро-2020: за яких умов збірна вийде в 1/8 фіналу

Сьогодні, 23 червня, на Євро-2020 чотирма поєдинками завершується груповий етап. Важливий він не лише для самих учасників цих матчів, а й для команд, що фінішували третіми. Серед них і збірна України.

У вівторок увечері у нас забрали одну з трьох соломинок, які дозволяли "синьо-жовтим" пролізти у плей-оф. Хорватія та Шотландія не зіграли у нічию ("картаті", на відміну від українців, зібрались із силами на вирішальну битву й перемогли 3:1). Тим самим ці команди подарували нам ще одну безсонну ніч і перенесли кульмінацію на останній ігровий день.

До теми Україна в 1/8 фіналу Євро-2020 – що для цього потрібно: усі умови і варіанти

Уже однозначно відомо, що в 1/8 фіналу Євро-2020 пробилися дві треті команди: Швейцарія і Чехія.

Інфографіка УЄФА

Відтак, у нас залишається лише два варіанти: реальний і фантастичний.

Група Е. За кого вболівати?

О 19:00 у Санкт-Петербурзі та Севільї у паралельних матчах зійдуться Швеція з Польщею та Словаччина з Іспанією відповідно. Загалом тут два відносно реальних варіанти:

перемога Словаччини над Іспанією і не перемога Польщі над Швецією;

перемога Іспанії над Словаччиною (1:0, 2:1 або з різницею у понад 2 голи) і не перемога Польщі над Швецією.

Група F. За кого вболівати?

Якщо пазл не складеться, то о 22:00 у нас залишається остання рятівна соломинка з невеликими елементами дива. Варіанти також два:

перемога Франції над Португалією з різницею у 3 голи і не перемога Угорщини над Німеччиною;

перемога Франції над Португалією з різницею у 3 голи та перемога Угорщини над Німеччиною 2:0 (рахунок 3:1 вже не підходить) або з різницею у 3 голи (у нас кращі дисциплінарні показники, ніж у Німеччини).

Якщо українська національна команда таки витягне щасливий білет, то зіграє з переможцем однієї з груп: Е або F (ймовірніше, Е). Очікувана дата поєдинку – 28 або 29 червня.