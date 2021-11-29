Першою перепоною у плей-офф відбору на чемпіонат світу для України стане збірна Шотландії. Матч відбудеться 24 березня у Глазго.

Досвідчений голкіпер збірної України Андрій Пятов потроху готується до важливого матчу. Він переконаний, що тренерський штаб збірної вивчить суперника та знайде шлях до перемоги.

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Особливо не стежив за ними. Тепер стежитиму. Всю відповідальність Петраков усвідомлює, та й хлопці також. Потрібно налаштовуватись, як на фінал. Усі сили треба віддавати,

– сказав Пятов.

У разі перемоги "жовто-сині" будуть боротися за право грати на чемпіонаті світу в Катарі з тріумфатором пари Уельс – Австрія.

Збірна України двічі грала проти Шотландії – у відборі на чемпіонат Європи-2008. У Києві наша команда святкувала перемогу (2:0), а на "Хемпден Парк" у Глазго програла за рахунком 1:3.