Олійник продовжує феєрити у Фінляндії – його гол допоміг Сейнайокі перемогти Ільвес
23 жовтня 2021 , 11:45Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Кар'єра колишнього хавбека збірної України Дениса Олійника у Фінляндії складається найкращим чином. У свої 34 роки він продовжує зберігати хорошу результативність.
Чемпіонат Фінляндії, 25-й тур
Сейнайокі – Ільвес – 4:2
Голи: Нгуекам, 11, 70, Олійник, 32, Вайніонпа, 78 – Ветелі, 90+1, Юккола, 90+4
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Український хавбек Денис Олійник розпочав матч у стартовому складі господарів. Саме він подвоїв перевагу своєї команди перед перервою, забивши 6-й гол у чемпіонаті.
У другому таймі Сейнайокі довів рахунок до розгромного, але пропустив два м'ячі.
Сейнайокі набрав 44 очки та піднявся на 3 місце у турнірній таблиці. У поточному сезоні команда зіграє ще дві гри – 27 та 31 жовтня.Суперклуби Європи націлились на Луніна – Реалу буде важко втримати українця