Офіційно затверджено місце проведення двох домашніх матчів збірної України у Лізі націй

У п'ятницю, 18 лютого, відбулося засідання Виконкому УАФ. Зокрема, керівники українського футболу визначили стадіон, де буде зіграно два червневі поєдинки Ліги націй.

На початку літа "синьо-жовті" стартують у Лізі націй. Нагадаємо, команда Олександра Петракова виступатиме у дивізіоні В і потрапила у групу разом із Шотландією, Ірландією та Вірменією.

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Після двох виїзних поєдинків проти ірландців (4 червня) та шотландців (7 червня) Україна проведе дві домашні зустрічі. Спершу прийме Вірменію (11 червня), а згодом Ірландію (14 червня). Обидва домашні матчі відбудуться на "Арені Львів".

Заключні тури заплановані на вересень: 23-го "синьо-жовті" зіграють у Вірменії, а 26-го прийматимуть Шотландію. Ймовірно, з командою Стіва Кларка ми зустрінемося у Києві. Варто додати, що вже 24 березня Україна та Шотландія зійдуться у матчі плей-оф за вихід на ЧС-2022. Протистояння відбудеться у Дубліні.