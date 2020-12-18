Виконком Української асоціації футболу ухвалив рішення щодо місця проведення домашніх матчів збірної України у відбірному турнірі на ЧС-2022 з командами Фінляндії та Казахстану.

Матчі кваліфікаційного турніру Чемпіонату світу-2022 Україна — Фінляндія (28 березня 2021 року) та Україна — Казахстан (31 березня 2021 року) відбудуться на "Арені Львів", – повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Нагадаємо, що у Львові національна збірна України утримує особливу серію без поразок: 17 перемог і дві нічиї. Почалася ця серія ще на стадіоні "Україна", де "синьо-жовті" здобули 6 перемог у 6 зустрічах.

Не набагато гірше йдуть справи і на "Арені Львів". У 13 поєдинках національна збірна України 11 разів тріумфувала. Примітно, що два нічийних результати припали на спаринги: з Латвією (1:1) та Чехією (0:0).

У відборі на ЧС-2022 команда Андрія Шевченка потрапила у групу із Францією, Фінляндією, Боснією та Герцеговиною і Казахстаном.

Календар матчів збірної України у відборі на ЧС-2022

Тур 1. 24.03.2021 Франція – Україна 21:45

Тур 2. 28.03.2021 Україна – Фінляндія 21:45

Тур 3. 31.03.2021 Україна – Казахстан 21:45

Тур 4. 01.09.2021 Казахстан – Україна 17:00

Тур 5. 04.09.2021 Україна – Франція 21:45

Тур 6. 09.10.2021 Фінляндія – Україна 19:00

Тур 7. 12.10.2021 Україна – Боснія і Герцеговина 21:45

Тур 8 16.11.2021 Боснія і Герцеговина – Україна 21:45