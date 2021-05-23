Офіційна заявка збірної України на матч з Бахрейном – у списку 5 дебютантів

23 травня 2021 , 09:25
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Джерело:

УАФ

Головний тренер національної команди Андрій Шевченко оголосив перелік футболістів, які можуть зіграти проти Бахрейну. Поєдинок на стадіоні "Металіст" розпочнеться о 21:00.

До кінцевого списку ввійшли 23 виконавці. Виглядає він наступним чином:

До теми Хоча це товариський матч, але дуже важливий: пресконференція Шевченка перед грою з Бахрейном 

Воротарі: Георгій Бущан, Андрій Пятов, Анатолій Трубін.

Захисники: Олександр Сирота, Сергій Кривцов, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Євген Макаренко, Олександр Тимчик, Денис Попов, Микола Матвієнко.

Півзахисники: Георгій Судаков, Сергій Сидорчук, Тарас Степаненко, Богдан Лєднєв, Артем Бондаренко, Микола Шапаренко, Марлос, Віктор Циганков, Олександр Зубков, Олександр Караваєв.

Нападники: Артем Бєсєдін, Артем Довбик.

Варто зауважити, що одразу п'ятеро гравців сьогодні можуть дебютувати у головній команді країни. Це Олександр Сирота, Денис Попов, Георгій Судаков, Богдан Лєднєв та Артем Бондаренко.

Автор: Любомир Кузьмяк