Новий "Холостяк": Мілевський знайшов неочікувану роботу після завершення кар'єри
Джерело:інстаграм Артема Мілевського
Шоу "Холостяк" може отримати нового героя. Схоже на те, що участь у зйомках проєкту візьме колишній футболіст Динамо та збірної України Артем Мілевський.
Нещодавно Артем Мілевський оголосив про завершення футбольної кар'єри. Втім, сумувати зірковий спортсмен не збирається.
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У своєму інстаграм він опублікував пост, в якому натякає на участь у відомому проєкті "Холостяк". Мілевський запропонував своїм підписникам робити ставки.
Зазначимо, що "Холостяк" – це популяне шоу на телеканалі СТБ, в якому наречені боряться за серце холотяка. У кожному випуску одна з претенденток вибуває. У фіналі шоу залишаються дві дівчини, одній з яких герой шоу робить пропозицію.
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