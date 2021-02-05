Нікуди збірна від мене не подінеться: Бутко вірить у повернення в команду Шевченка

Захисник Богдан Бутко сподівається потрапити у склад національної команди на Євро-2020.

Новачок турецького Ерзурума Богдан Бутко оцінив свої шанси на повернення до табору збірної України.

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"Чи розмовляв я з Каштру щодо свого повернення у Шахтар? Ні! Схоже, у Шахтарі у мене вже давно не було варіантів бути у першій команді.

В Україні не особливо розглядав варіанти продовження кар'єри. Все-таки, рівень чемпіонату знизився. В іншій команді в УПЛ, крім Шахтаря, грати не особливо хотілося. У пріоритеті була Європа, поки ще вік дозволяє пограти за кордоном.

А щодо шансів повернутися до "синьо-жовтих"... Якщо буду добре грати, нікуди від мене збірна України не дінеться. Може, заслужу виклик. Хоча зараз важливіше грати, показувати гідний рівень в клубі, а потім вже думати про збірну", – сказав Бутко.

Зазначимо, що 30-річний футболіст перейшов у турецький клуб на правах оренди до кінця сезону. Його контракт з Шахтарем завершується влітку.