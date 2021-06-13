Вже о 22:00 розпочнеться перший матч групового етапу між Нідерландами та Україною. Головний тренер нашої команди Андрій Шевченко визначився зі стартовим складом.

Наша команда проведе матч у синій формі. Нідерланди зіграють у своїй звичній – помаранчевій.

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Збірна Україна розпочне матч у такому складі:

Бущан, Караваєв, Забарний, Матвієнко, Миколенко, Сидорчук, Зінченко, Матвієнко, Ярмоленко (к), Зубков, Яремчук.

В іншому матчі нашої групи С Австрія не без проблем здолала Північну Македонію з рахунком 3:1.