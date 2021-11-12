У товариському матчі з Болгарією збірна України змогла здобути лише нічию. Впродовж всього матчу "жовто-сині" пробили по воротах майже 40 разів, але результативним став лише удар Тараса Степаненка.

Капітан збірної України Андрій Ярмоленко розчарований результатом матчу. На його думку, "жовто-синім" потрібно було скористатися такою перевагою та реалізувати більше моментів.

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Статистика після матчу показала, що підопічні Петракова били по воротах 36 разів, з них 14 – у рамку воріт. При таких даних лише один забитий гол – катастрофа.

Сподіваюся, у грі з Боснією все буде інакше. Переслідує нас рахунок 1:1, нічого нового. Але чисто за грою, то і тренер, і гравці можуть бути задоволеними, але результатом розчаровані,

– сказав Ярмоленко.

Нагадаємо, вже 16 листопада наша команда зіграє вирішальний матч у груповому етапі відбору на чемпіонат світу у Катарі проти Боснії. Для гарантованого продовження боротьби за путівки на Мундіаль збірній України потрібно перемагати суперника.

Нагадаємо, у Львові "жовто-сині" розписали з боснійцями нічию. Андрій Ярмоленко на початку матчу вивів команду вперед, але у другому таймі підопічні Петракова збавили оберти та пропустили гол.