Не треба просити у гравців вибачення: Павлову не сподобалися стосунки Петракова з Маліновським

Головний тренер збірної України Олександр Петраков нещодавно розповів про те, що попросив у Маліновського вибачення за непотрапляння футболіста у стартовий склад. Такі дії схвалюють не всі.

На думку колишнього тренера збірної України та низки клубів українського чемпіонату Миколи Павлова, Петраков дещо "перегнув палицю". Досвідчений фахівець визначає склад так, як йому потрібно. Все інше – проблеми футболістів.

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Тренер говорив, що просить вибачення у футболістів. З одного боку, це добре, з іншого – не дуже. Вони на полі виконують свою роботу, і за це перепрошувати не варто. Якщо хтось не заслуговує на місце в стартовому складі, це проблема гравця, а не головного тренера. За результат потім нести відповідальність треба буде тільки йому одному, а не розділяти з футболістами,

– вважає Павлов.

Нагадаємо, хавбек Аталанти Руслан Маліновський в матчах проти Казахстану та Франції виходив лише на заміну. Через це у футболіста та Олександра Петракова виник конфлікт, в результаті якого тренер попросив вибачення та розповів про це журналістам.

Після цих матчів Руслан вирушив до Бергамо, у табір свого клубу. Товариський матч з Чехією Україна зіграє без нього.