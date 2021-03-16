Не сьогодні: голкіпер збірної Трубін похизувався фантастичним сейвом

16 березня 2021 , 09:28
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Джерело:

Інстаграм Анатолія Трубіна

Голкіпер Шахтаря Анатолій Трубін доводить свою профпридатність у кожному матчі.

У матчі 18 туру УПЛ Шахтар впевнено обіграв Десну з рахунком 4:0, а Трубін зберіг свої володіння на замку.

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Одним із своїх сейвів 19-річний голкіпер похизувався в Instagram. Вінгер Десни Гуцуляк увірвався в штрафний майданчик господарів та сильним ударом хотів вразити ближній кут, проте Анатолій продемонстрував неймовірну реакцію та парирувати постріл.

У поточному сезоні УПЛ Трубін зіграв 13 матчів та пропустив 8 голів.

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