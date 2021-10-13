Не опускаємо руки, – Циганков вірить у боротьбу до кінця і втрату очок конкурентами

Автор гольової передачі Віктор Циганков поділився враженнями від поєдинку з боснійцями. Футболіст "синьо-жовтих" вважає, що команда передчасно відійшла у оборону.

"Безумовно, ми грали тільки на перемогу. До того ж грали вдома, у Львові. Хотіли виграти. Але вийшло так, як вийшло. У першому таймі, в середині трохи підсіли, притиснулися до своїх воріт, у боснійців з'явилися атаки, моменти", – сказав Циганков.

До теми Україна – Боснія і Герцеговина: нічийне прокляття, перша втрата у Львові і шанс для суперників

Віктор вважає, що справа не у фізичній готовності футболістів:

Яка різниця – є сили чи ні? Нікого це не цікавить. Всіх цікавить результат. Якщо людина виходить на поле, вона повинна віддати всі свої сили, щоб домогтися результату. Сьогодні ми його не здобули.

Попри втрату очок у домашньому матчі Циганков вважає, що не все втрачено: "Ми у жодному разі не опускаємо руки. У нас є ще один матч, гратимемо тільки на перемогу. Іншого виходу немає. І сподіватися на осічки конкурентів в інших матчах".

У поєдинку відбору на ЧС-2022 українці втратили перемогу – на гол Ярмоленка боснійці відповіли влучним ударом Ахмедходжича.