Не найкращий день, – Зінченко цікаво відреагував на свій асист
20 грудня 2021 , 09:36Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Олександра Зінченка
Манчестер Сіті на виїзді впевнено розгромив Ньюкасл та закріпився на вершині таблиці АПЛ. Долучився до перемоги і український універсал Олександр Зінченко.
Матч проти "сорок" видався для Олександра дуже вдалим. У другому таймі він оформив шикарний асист на Ріяда Мареза, а також взяв активну участь у взятті воріт, яке завершив Рубен Діаш.
До теми МанСіті розгромив Ньюкасл – Зінченко з гольовою передачею і класною грою: яскраве відео
Для Сашка асист на Мареза став першою результативною дією в АПЛ за майже 3 роки.
Не найкращий день, але фантастичний результат. Вперед, Манчестер Сіті,
– написав Зінченко після гри у своєму інстаграм.
Наступний матч Сіті проведе у неділю, 26 грудня. "Містяни" на "Етіхаді" приймуть Лестер.