Манчестер Сіті на виїзді впевнено розгромив Ньюкасл та закріпився на вершині таблиці АПЛ. Долучився до перемоги і український універсал Олександр Зінченко.

Матч проти "сорок" видався для Олександра дуже вдалим. У другому таймі він оформив шикарний асист на Ріяда Мареза, а також взяв активну участь у взятті воріт, яке завершив Рубен Діаш.

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Для Сашка асист на Мареза став першою результативною дією в АПЛ за майже 3 роки.

Не найкращий день, але фантастичний результат. Вперед, Манчестер Сіті,

– написав Зінченко після гри у своєму інстаграм.

Наступний матч Сіті проведе у неділю, 26 грудня. "Містяни" на "Етіхаді" приймуть Лестер.