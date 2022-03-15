Не можна стояти осторонь, склавши руки, – Бондар та Савіна займаються волонтерством

Футболіст збірної України Валерій Бондар та його дружина Дарина Савіна роблять свій внесок у боротьбу з окупантами. Валерій вважає, що кожен має бути корисним на своєму фронті.

Бондар подякував ЗСУ та учасникам територіальної оборони за їхню мужність і волю до перемоги. Валерій відзначив ключову роль наших захисників у стриманні російських загарбників.

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"Саме завдяки їм армія країни-агресора не змогла здійснити своїх планів і була зупиненою на всіх напрямках. Молимося за наших хлопців! Те, що відбувається, сприймаємо дуже важко. Ніхто не міг припустити, що у XXI столітті таке станеться. Я і моя родина дуже переживаємо та сподіваємось, що цей жах чимшвидше скінчиться", – сказав Бондар.

Футболіст розповів, яким чином війна вплинула безпосередньо на його сім'ю і чим зараз займається він та його дружина Дарина Савіна:

Наша сім'я зараз розкидана по різних місцях: ми з дружиною – в одному місті, батьки, брати, сестри – в інших. Намагаємось максимально допомагати солдатам: купуємо все необхідне. Загалом займаємося волонтерством і всіляко намагаємось допомагати біженцям, дітям, пенсіонерам, тваринам. Купуємо продукти харчування, засоби гігієни, одяг та інші необхідні речі, відправляємо це все в гарячі точки України.

Гравець Шахтаря вважає, що до війни з російськими терористами має долучитися кожен: "Хтось фізично, хтось інформаційно, хтось психологічно, хтось матеріально. Кожен має воювати на своєму фронті. І вже точно не можна стояти осторонь, склавши руки. Українці вже показали, що разом ми – сила! І перемога буде за нами!"