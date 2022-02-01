Хавбек Шахтаря та збірної України Тарас Степаненко вже активно думає про своє майбутнє. Футболіст не хоче довго залишатися без роботи, коли повісить бутси на цвях.

Зараз Тарасу Степаненку 32 роки, його контракт з Шахтарем діє ще 1,5 сезони. Він не збирається завершувати професійну кар'єру, але вже активно планує майбутнє.

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"Почав про це думати, коли мені за 30 перевалило. Чим займатися, що робити, тому що багато хто себе не може знайти. У багатьох футболістів важкий перехідний період. Не скажу, що хотів би бути тренером. Може, менеджмент, побачимо", – сказав Степаненко.

Також він додав, що після активних виступів хоче піти навчатися та подорожувати. Він радить молодшим партнерам вчитися зараз, адже для цього є багато можливостей.

Зазначимо, Тарас Степаненко вже навчається на курсах футбольного менеджменту, які організовує УЄФА. У поточному сезоні він взяв участь у 22 матчах, забив 2 голи та віддав 1 результативну передачу.