Хавбек донецького Шахтаря Тарас Степаненко провів багато матчів проти київського Динамо. Питання про можливість одягнути біло-синю футболку не змусило його думати над відповіддю.

За словами Степаненка, він ніколи не перейшов би у ворожий табір. Його б не спокусила навіть велика фінансова винагорода.

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Чи перейшов би я в Динамо за 1 млн доларів? Ні. Я не хочу бути пафосним, бо читаю інтерв'ю, а там відповідають пафосно. В Україні – це лише Шахтар,

– сказав футболіст.

Нагадаємо, Тарас Степаненко став гравцем донецького Шахтаря у 2010 році, перейшовши до "гірників" із запорізького Металурга. Його контракт з донеччанами діє до 30 червня 2024 року. Також він почав навчання на курсі футбольного менеджменту, який проводить УЄФА.

У поточному сезоні 32-річний футболіст взяв участь у 22 матчах, у його активі 2 голи та 1 результативна передача. Авторитетний портал Transfermarkt оцінює його у 6 мільйонів євро.