Вже у суботу національна збірна України поміряється силами з командою Фінляндії. Результат поєдинку буде доленосним для путівок на Мундіаль в Катарі.

Збірна України вже зібралася у Києві та готується до матчу у режимі дворазових тренувань. "Жовто-сині" налаштовані на серйозний матч, адже нас влаштує лише перемога.

Цікаво УЄФА правильно зробив, – Маркевич підтримав рішення союзу поставити Росію на місце

Хавбек Тарас Степаненко відзначив силу суперника та сподівається, що команді Петракова вдасться перервати серію нічиїх та здобути перемогу.

Збірна Фінляндії – хороша команда, вони дуже додали за останній час, тому і виступали на Євро-2020. Показують гарну гру, у них хороші футболісти, тому готуємося дуже серйозно. Прекрасно розуміємо, що це найважливіша для нас гра у цьому відборі,

– сказав Степаненко.

Матч відбору на ЧС-2022 Фінляндія – Україна відбудеться 9 жовтня. В обох команд по 5 очок, але у фінів ще є гра у запасі.