Найкрасивіший гол в історії збірної України: хто претенденти та де проголосувати

Українська асоціація футболу оголосила конкурс на найкращий гол в історії національної команди. Проголосувати та обрати переможця можуть всі охочі.

Конкурс присвячений 30-річчю створення української футбольної асоціації. Загалом у конкурсі беруть участь 10 учасників.

До речі Зінченко – це приклад для всіх нас, – Гвардіола в захваті від українця

Список претендентів на перемогу виглядає наступним чином:

Іван Гецко (Україна – Угорщина – 1:3), 1992 рік. Андрій Шевченко (Росія – Україна – 1:1), 1999 рік. Олександр Горшков (Україна – Іспанія – 2:2), 2003 рік. Андрій Шевченко (Туреччина –Україна – 0:3), 2004 рік. Сергій Ребров (Україна – Саудівська Аравія – 4:0), 2006 рік. Артем Мілевський (Україна – Швейцарія – 0:0, в серії післяматчевих пенальті), 2006 рік. Євген Коноплянка (Англія – Україна – 1:1), 2012 рік. Віктор Циганков (Україна – Іспанія – 1:0), 2020 рік. Андрій Ярмоленко (Україна – Нідерланди – 2:3), 2021 рік. Олександр Зінченко (Україна – Швеція – 2:1), 2021 рік.

Залишити свій голос та долучитися до вибору може кожен охочий. Голосування у мережі Телеграм відкрите за посиланням.

Нагадаємо, збірна України продовжить боротьбу за путівки на ЧС-2022. 24 березня "жовто-сині" зіграють проти Шотландії, а в разі перемоги розіграють право поїхати в Катар з тріумфатором пари Уельс – Австрія.