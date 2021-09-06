1 серпня Андрій Шевченко оголосив про завершення контракту з УАФ, що всі сприйняли як кінець роботи у збірній. Нещодавно фахівець зібрав журналістів та оголосив, що не хотів йти з збірної, а УАФ показала лист до тренера.

Сага з відходом Андрія Шевченка зі збірної України продовжується. Протистояння фахівця та УАФ починає переходити у фарс, який жодним чином не прикрасить українский футбол.

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Версія Шевченка

За словами Андрія Миколайовича, він та його штаб хотіли продовжити роботу зі збірною України. Їх контракт був розрахований до 31 липня 2021 року з правом пролонгації ще на 1,5 роки.

Ще до завершення контракту він повідомив президенту УАФ Андрію Павелку, що має бажання залишитись, але той ігнорував обговорення цього питання.

Шевченко стверджує, що хотів й надалі бути тренером збірної / Фото УАФ

1 серпня Шевченко написав, що його контракт з УАФ завершився, і що період у збірній був дуже хорошим. Сам він запевняє, що йшлося лише про завершення контракту, але всі це сприйняли, як прощання фахівця з "жовто-синіми".

Також тренер запевняє, що не отримував від УАФ жодних листів та більше не спілкувався з Павелком на цю тему.

Про що хотів би спитати? Чому не був продовжений контракт. Про зміну фінансових умов не йшлося, я просто хотів продовжити роботу. Жодного спілкування з Андрієм Павелком з цього приводу в мене не було,

– казав Шевченко на зустрічі з журналістами.

Версія УАФ

В УАФ стверджують, що хотіли продовжити роботу з Шевченком та навіть надіслали йому лист-запрошення на обговорення подальшої співпраці, яке мало відбутися 3 липня. УАФ має квитанцію, що лист надійшов до адресата, але відповіді від Шевченка не було.

Лист УАФ до Шевченка / Скріншот

Цікаво, що сам Андрій Миколайович запевняє, що перевіряв електронну пошту, тобто імейл. А УАФ надіслала паперовий лист на адресу тренера, яка була вказана в контракті. Оскільки Шевченко відповіді не дав, УАФ мусила в авральному режимі шукати йому заміну. Головни кандидатом був Сергій Ребров, але Аль-Айн не відпустив спеціаліста, тому крісло тренера національної команди з приставкою в.о. зайняв Олександр Петраков.

Пояснення сторін – смішні

Андрій Шевченко та Андрій Павелко – куми. Аргумент "хтось не відповів на лист" – абсурдний, адже кожен з них має потрібний номер телефону. Один дзвінок – і не потрібно жодних листів.

Також цікаво, що Шевченко зберігав мовчання цілий місяць. Його пояснення: "Чекав, коли вся моя команда зможе приїхати в Київ". Це, звісно, прекрасно, але що заважало йому написати ще один пост у соціальних мережах? Натомість футбольна громадськість цілий місяць шукала здогадки, а збірна два тижні була без тренера перед дуже відповідальними матчами.

Призначення Петракова було незапланованим / Фото УАФ

УАФ показала лист до Шевченка тільки після того, як він зібрав журналістів і "розкрив карти". Чому листа не показали раніше – ніхто не пояснює.

У підсумку футбольна Україна знову спостерігає за дитячими суперечками, якими, на жаль, ми можемо похизуватися вдосталь.