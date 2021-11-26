Наші в єврокубках: Ярмоленко у вогні, крах Зорі, драма Качараби та хороший матч Пластуна
Джерело:24 канал
Слідом за Динамо і Шахтарем у п'ятому турі свого єврокубку програла і Зоря. Попри це, маємо кілька приємних новин від українських легіонерів.
Ліга Європи
Рапід – Вест Хем 0:2
Голи: Ярмоленко, 40, Ноубл (з пенальті), 45+2.
Трохи меду на душу для українських вболівальників приготував Андрій Ярмоленко. На фоні суцільних розчарувань, починаючи з вівторка, маємо нагоду порадіти за нашого футболіста у Вест Хемі. Рапід вдома відверто проспав кінцівку першого тайму і втратив гру – спершу Ярмоленко забив головою, а потім заробив пенальті. За тур до фінішу лондонці гарантували собі перше місце у групі.
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Огляд матчу
Црвена Звезда – Лудогорець 1:0
Гол: Іваніч, 57.
Ігор Пластун у матчі в Белграді / фото Getty Images
Увесь поєдинок за гостей відіграв Ігор Пластун і отримав найкращу оцінку від WhoScored у складі своєї команди (6,75). Долю зустрічі вирішив дальній удар Мірко Іваніча, який свого часу тричі забивав у ворота Олександрії, виступаючи за БАТЕ. Лудогорець втратив усі шанси на продовження боротьби – останнє місце у групі F і одне очко.
Ліга конференцій
Анортосіс – Гент 1:0
Гол: Хрістодулопулос, 27.
Рома – Зоря 4:0
Голи: Карлес Перес, 15, Дзаньоло, 33, Абрахам, 46, 75.
Ще один тур і ці муки завершаться. Матчі українських команд в єврокубках не особливо хочеться дивитися і навіть говорити про них. Можна тільки додати, що рахунок міг бути ще більшим, якби Дмитро Мацапура не парирував пенальті перед самою перервою. Луганці офіційно втратили шанси на євровесну.
Славія – Фейєнорд 2:2
Голи: Олаїнка, 12, Кухта, 66 – Дессерс, 31, 90+3.
Конфлікт за участю Качараби завершився жовтими картками для його учасників / фото Getty Images
В одному з найбільш драматичних протистоянь ігрового дня взяв участь Тарас Качараба. Наш захисник традиційно провів на полі усі 90 хвилин у складі Славії і отримав жовту картку. Чехи двічі виходили вперед, однак двічі роттердамців рятував Сіріль Дессерс. Відвертих помилок Качараба не припускався, хоча наприкінці гри не стримав емоцій і отримав за це попередження. Після п'яти турів Славія йде другою.