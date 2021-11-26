Наші в єврокубках: Ярмоленко у вогні, крах Зорі, драма Качараби та хороший матч Пластуна

Слідом за Динамо і Шахтарем у п'ятому турі свого єврокубку програла і Зоря. Попри це, маємо кілька приємних новин від українських легіонерів.

Ліга Європи

Рапід – Вест Хем 0:2

Голи: Ярмоленко, 40, Ноубл (з пенальті), 45+2.

Трохи меду на душу для українських вболівальників приготував Андрій Ярмоленко. На фоні суцільних розчарувань, починаючи з вівторка, маємо нагоду порадіти за нашого футболіста у Вест Хемі. Рапід вдома відверто проспав кінцівку першого тайму і втратив гру – спершу Ярмоленко забив головою, а потім заробив пенальті. За тур до фінішу лондонці гарантували собі перше місце у групі.

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Огляд матчу

Црвена Звезда – Лудогорець 1:0

Гол: Іваніч, 57.

Ігор Пластун у матчі в Белграді / фото Getty Images

Увесь поєдинок за гостей відіграв Ігор Пластун і отримав найкращу оцінку від WhoScored у складі своєї команди (6,75). Долю зустрічі вирішив дальній удар Мірко Іваніча, який свого часу тричі забивав у ворота Олександрії, виступаючи за БАТЕ. Лудогорець втратив усі шанси на продовження боротьби – останнє місце у групі F і одне очко.

Ліга конференцій

Анортосіс – Гент 1:0

Гол: Хрістодулопулос, 27.

Роман Безус провів на полі 63 хвилини в поєдинку на Кіпрі, який не мав особливого турнірного значення для його команди. Гент завчасно гарантував собі вихід із групи.