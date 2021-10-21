Наші в Лізі чемпіонів: Динамо довершує антирекорд, Яремчук і Маліновський у тіні зірок

У трьох турах групового етапу ЛЧ українські команди не спромоглися забити жодного разу – сьогодні до цього "досягнення" знову долучилася команда Мірчі Луческу. Також не відзначалися результативними діями і наші представники у складі Аталанти та Бенфіки.

Барселона – Динамо 1:0, група Е

Гол: Піке, 36.

Піке забиває Динамо / фото Getty Images

У старті Динамо вийшли одразу 9 українців. Кияни пристойно за рахунком і блідо за грою провели матч на "Камп Ноу". Жодного удару в ствір, інертність в атаці і боязнь суперника – коротка характеристика стилю гри "біло-синіх". Здалося, що підопічні Луческу знову програли ще до виходу на поле. Правда, Баварія знищила Динамо п'ятьма голами, а нинішня Барселона спромоглася лише на один результативний удар.

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Бенфіка – Баварія 0:4, група Е

Голи: Сане, 70, 84, Евертон (автогол), 80, Левандовскі, 84.

Яремчук проти Кімміха / фото Getty Images

Роман Яремчук відіграв 76 хвилин проти мюнхенців і мав кілька нагод для взяття воріт. Особливо небезпечно було після проходу правим флангом – українець протиснув Дайо Упамекано і пробив з гострого кута. М'яч пролетів поруч зі штангою воріт Мануеля Нойєра. А вже в наступній атаці Лерой Сане ідеально виконав штрафний удар. Далі була заміна Романа і три голи у виконанні Баварії.

Манчестер Юнайтед – Аталанта 3:2, група F

Голи: Решфорд, 53, Макгуайр, 75, Роналду, 81 – Пашаліч, 15, Демірал, 29.

Маліновський на "Олд Траффорд" / фото Getty Images

Мабуть, найяскравіший матч середи. На перерву команди пішли за рахунку 2:0 на користь гостей. На 68-й хвилині, коли англійці один гол відіграли, на полі з'явився Руслан Маліновський. Після цього його команда пропустила ще двічі, а зусилля українця затьмарив Кріштіану Роналду, який приніс перемогу МЮ у красивому стилі. Вже в компенсований час Руслан заробив небезпечний штрафний удар (і жовту картку для Едінсона Кавані), сам його виконав, однак Аталанту не врятував.