Шахтар – Шериф 1:1, група D

Голи: Фернандо, 42 – Ніколов, 90+3.

Де Дзербі знову не переміг Вернидуба / фото Getty Images

Роберто Де Дзербі випустив у старті Шахтаря 7 українців. Зокрема, у центрі поля вийшли молоді Бондаренко та Судаков, а у воротах з'явився ветеран Пятов. Під завісу першого тайму господарі відкрили рахунок – Сергій Кривцов видав класний черпачок на Фернандо, який в оточенні двох захисників переправив м'яч у сітку. "Гірники" змарнували велику кількість нагод, натомість пропустили за 20 секунд до завершення компенсованого часу. Дебютант ЛЧ Олексій Шевченко (замінив Пятова на 86-й хвилині) не врятував після удару македонця Бобана Ніколова. Шахтар завершує груповий етап без перемог, а Юрій Вернидуб вкотре заслуговує на "Браво!" для себе та Шерифа.

Огляд матчу

До теми Гвардіола взяв Зінченка на пресконференцію – компліменти від тренера продовжуються

Лейпциг– Манчестер Сіті 2:1, група А

Голи: Собослаі, 24, Андре Сілва, 71 – Марез, 76.

Зінченко проти Нкунку / фото Getty Images

Олександр Зінченко з'явився в основві гостей і відіграв усі 90 хвилин. У середині тайму німці вийшли вперед – провалилася висока лінія оборони, Домінік Собослаі прорвався через центр, обіграв воротаря і відкрив рахунок. А згодом непорозумінням Фернандіньо та Джона Стоунза скористався Еміль Форсберг, який вивів на ударну позицію Андре Сілву – 2:0. Через кілька хвилин Сіті один гол відіграв. Зінченко вирізав класну передачу з лівого флангу на голову Ріяду Марезу. Зрештою, на більше команду Хосепа Гвардіоли не вистачило. Від порталу WhoScored у Зінченка та Кевіна де Брюйне – 7,1 і це найвищі оцінки у команді.

ПСЖ – Брюгге 4:1, група А

Голи: Мбаппе, 2, 7, Мессі, 38, 76 (з пенальті) – Рітс, 68.

Едуард Соболь спостерігав за феєрією дуету Мбаппе-Мессі з лави запасних. Як наслідок, Брюгге припиняє виступи у єврокубках, Лейпциг – у Лізі Європи, а Манчестер Сіті та ПСЖ йдуть далі.