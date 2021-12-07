На спілкування з журналістами перед матчем головний тренер Сіті Хосеп Гвардіола покликав Олександра Зінченка. Цілком можливо, що українець з'явиться на полі з перших хвилин.

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Зінченко запевнив, що команда готова віддавати на полі всі сили та грати лише на перемогу. Також він відзначив високу конкуренцію у складі "містян" та розповів рецепт отримання ігрового часу.

"Ви повинні боротися за ваше місце, потрібно багато працювати, щоб отримати цей шанс. І коли ви його отримаєте, ви маєте використовувати його на всі 100%. Усі борються, багато працюють, і ви повинні віддати все, щоб в кінці сказати собі: "Я зробив усе, що міг, я віддав усе на 100%". Якщо ви цього заслуговуєте, то граєте, а якщо ні, то робите недостатньо", – сказав Зінченко.

Зазначимо, що Сіті достроково гарантував собі вихід у стадію плей-офф з 1 місця у групі з ПСЖ, РБ Лейпциг та Брюгге. Матч з РБ Лейпциг не матиме для Сіті турнірного значення, тому ймовірно, що Гвардіола дасть шанс гравцям ротації.