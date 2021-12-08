Наші в ЛЧ: Яремчук забиває Динамо, гру Маліновського скасовано – атмосферні фото і відео

Динамо не спромоглося на сенсацію, зате першим голом за Бенфіку на груповому етапі Ліги чемпіонів відзначився Роман Яремчук. Поєдинок Аталанти Руслана Маліновського скасували, відтак долю володаря путівки в 1/8 фіналу буде визначено пізніше.

Бенфіка – Динамо 2:0, група А

Голи: Яремчук, 16, Жилберто, 22.

Яремчук забиває Динамо / фото Getty Images

Жорже Жезуш довірив Яремчуку місце у старті і той перервав гольове мовчання вже на 16-й хвилині поєдинку. Роман забив у ворота екс-команди і бурхливо відсвяткував гол. А ще через кілька хвилин подарунком від Беньяміна Вербіча скористався Жілберто. Все могло бути інакше, якби на початку зустрічі Віктор Циганков з кількох метрів влучив у порожні ворота. Натомість поразка Барселони у паралельному матчі Баварії вивела Бенфіку у наступний етап. Браво, "орли"! А що ж Динамо і українські клуби? Навіть говорити про це не хочеться.

Відео гола Яремчука

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Аталанта – Вільяреал, група F

Снігопад у Бергамо / фото Getty Images

Протистояння у Бергамо не відбулося через снігопад. Суддівська бригада на чолі з Ентоні Тейлором вирішила не розпочинати матч. До речі, Руслан Маліновський у заявку на гру потрапив, проте опинився на лаві запасних.