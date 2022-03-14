Нас не треба звільняти! Залишіть нас і нашу Україну! – Ракицький виступив з вибуховою заявою

Ярослав Ракицький опублікував важливе повідомлення і продемонстрував свідому громадянську та патріотичну позицію. Футболіст підтримав Україну та засудив дії російських терористів.

Варто зауважити, що у дописі Ярослава назва країни-агресорки написана з маленької букви. Донедавна Ракицький виступав за пітерський Зеніт.

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"Світом править гуманність, світом править доброта та любов до своєї Батьківщини, до своєї Матері, до своїх дітей, до своєї сім'ї. Неможливо мовчати. Просто боляче за Батьківщину, за Україну! Гинуть мирні українці від російських солдатів. Нас не треба звільняти! Залишіть нас і нашу Україну! Немає сенсу доводити вплив пропаганди, у тому, що росія дезінформує свій народ. Вам не кажуть правди. Я бажаю Добра та Миру моїй волелюбній Україні!" – написав Ракицький.