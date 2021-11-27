Головний тренер збірної Шотландії Стів Кларк очікує на дуже важке протистояння. Він впевнений, що на цій стадії немає легких суперників, тому відсутність у групі Італії чи Португалії – це вже доля везіння.

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Разом з тим він переконаний, що його команда зможе подолати всі перешкоди та здобути путівки на ЧС-2022.

На нас чекає важка гра. Зараз наше завдання — добре попрацювати й придумати формулу перемоги над Україною. Я переконаний, що з таким рівнем гри й такою впевненістю, які демонструють мої хлопці, ми готові грати з ким завгодно й де завгодно,

– сказав Кларк.

Матч Шотландія – Україна відбудеться 24 березня. Переможець пари 29 березня буде битися за право грати на чемпіонаті світу з тріумфатором протистояння Уельс – Австрія.