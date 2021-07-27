Колишній форвард збірної України Іван Гецко очікує від Євгена Селезньова нових бомбардирських рекордів. На його думку, форварду під силу встановити досягнення, про яке він мріє.

Гецко впевнений, що досвід Селезньова вартує багато, і якщо йому вдасться привести себе в оптимальну форму, то навіть у Минаї, який далеко не фаворит чемпіонату, йому вдасться встановити гольовий рекорд чемпіонату України.

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Разом з тим він очікує від Євгена голів з гри, а не з 11-метрової позначки, оскільки гравець рівня Селезньова має вражати ворота суперника не лише з пенальті.

Що стосується рекорду результативності, то Селезньов прекрасно і сам розуміє, що все в його руках. Мужик сказав – мужик зробив, в іншому випадку не потрібно було повертатися, – сказав Гецко.

Нагадаємо, після скандального прощання з Колосом Євген Селезньов приєднався до Минаю. Для встановлення бомбардирського рекорду чемпіонату України йому потрібно забити ще 8 голів.