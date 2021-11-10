Молодий вінгер донецького Шахтаря Михайло Мудрик набрав хорошу форму та навіть заслужив на овації глядачів на "Сантьяго Бернабеу". Схоже на те, що він починає виправдовувати надані раніше аванси.

За словами тренера-аналітика збірної України Авраама Кампомара, штаб "жовто-синіх" уважно стежить за прогресом молодого футболіста. Він переконаний, що незабаром йому вдасться заслужити на виклик у головну команду країни.

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20-річний футболіст у дорослому футболі вже 3 роки, але складно проходив процес адаптації. Його позитивні якості дозволяють не зважати на тривалий час переходу з юнацького футболу на найвищий рівень.

Ми всі розуміємо, що може нам дати. Технічно чудово оснащений, швидкість неймовірна, робота з м'ячем на швидкості. Він має зростати далі. Сьогодні ми бачимо, що він виріс і як футболіст, і як професіонал своєї справи. Впевнений, що він гратиме у збірній України,

– сказав Кампомар.

Раніше донецький Шахтар відправляв Михайла в оренду у київський Арсенал та чернігівську Десну.

Цього сезону наставник команди Роберто Де Дзербі довіряє молодому виконавцю більше ігрового часу та активно працює над його прогресом.