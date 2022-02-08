Дебют Владислава Супряги у футболці Сампдорії вийшов не надто вдалим. Українець вийшов на заміну, але покинув поле вже через 30 хвилин.

На думку Ігоря Циганика, свої 30 хвилин на полі Владиславу потрібно було використати більш вдало. Звісно, він довго не грав, але в Італії йому навряд чи дадуть багато часу на адаптацію.

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Журналіст радить футболісту переламати себе психологічно та повернутися на попередній рівень фізичної готовності. Незабаром у Сампдорію на його місце прийде кваліфікований конкурент, тому багато шансів на реалізацію свого потенціалу він не отримає.

Перехід в такі клуби – це дуже специфічна історія. У тебе не буде там багато шансів. От зараз Сампдорія підпише Джовінко – і на тому все закінчиться, Супряга може дуже довго сидіти, а через пів року поїхати назад,

– сказав Циганик.

Сампдорія орендувала Владислава Супрягу на 1,5 року. У контракті передбачений пункт про можливість викупу футболіста.

Наставник Сампдорії сподівається, що талант якомога швидше почне вчити італійську, щоб розуміти його вказівки та адаптуватися у колективі.