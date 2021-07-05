Моє життя, мій футбол: коли книга Андрія Шевченка надійде у продаж в Україні

Як відомо, книга Андрія Шевченка "Forza gentile. La mia vita, il mio calcio" вже надійшла у продаж в Італії. На щастя, українським фанатам на переклад рідною мовою чекати залишилось недовго.

Видавництво "Фоліо" готує до друку переклад книги Андрія Шевченка "Forza gentile. La mia vita, il mio calcio". Власне, сам переклад вже готовий, зараз робота перебуває на етапі вичитки матеріалу.

Читайте також Як діти зустрічали футболістів після Євро: милі відео, які зроблять ваш день

Українські вболівальники зможуть купити книгу вже 1 вересня, саме тоді планується запустити її у продаж.

Нагадаємо, 1 та 4 вересня відбудуться матчі відбору на ЧС-2022 Казахстан – Україна та Україна – Франція.