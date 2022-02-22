Морозюк став гравцем клубу УПЛ

22 лютого 2022 , 09:07
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Джерело:

сайт Чорноморця

Колишній хавбек Динамо та збірної України Микола Морозюк знайшов нове місце працевлаштування. Подальшу кар'єру він будуватиме у нашому чемпіонаті.

Одеський Чорноморець оголосив про підписання 34-річного захисника Миколу Морозюка. Умови співпраці з досвідченим гравцем наразі не розголошуються. 

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Колишній капітан Динамо пройшов з командою зимові збори. Наставник "моряків" Роман Григорчук залишився задоволений його рівнем. 

Останнім клубом Морозюка був турецький Різеспор. До Чорноморця футболіст приєднався на правах вільного агента. 

Після 18-ти турів УПЛ Чорноморець займає 13 сходинку турнірної таблиці. Під час зимової паузи клуб запросив Романа Григорчука, нових гравців та взяв курс на оновлення. 

 

Автор: Ярослав Сиваківський