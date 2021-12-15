Мораєс покине Україну після завершення кар'єри

Донецький Шахтар та Жуніор Мораєс вирішили продовжити співпрацю. Контракт з "гірниками" – єдине, що тримає форварда в Україні.

Попри те, що Мораєс має український паспорт та грав за збірну України, після завершення кар'єри він планує обрати інше місце для життя. Залишатися в Києві натуралізований бразилець не хоче.

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Де житиму після завершення кар'єри? У Бразилії або Португалії, – зізнався футболіст.

Нагадаємо, у 2018 році Мораєс перейшов з київського Динамо у донецький Шахтар. Через рік він отримав український паспорт та виклик від Андрія Шевченка у національну команду.

Новий контракт Мораєса з Шахтарем має короткий термін – угода завершиться влітку 2022 року, після поточного сезону.

У жовто-синій футболці збірної України Мораєс зіграв 11 матчів та забив 1 гол.