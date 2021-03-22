Український Неймар, блогер із Чехії та інші таланти: кого запросив Ротань у "молодіжку"

Молодіжна збірна України під керівництвом Руслана Ротаня проведе перший збір у новому році. Розпочинається він сьогодні, 22 березня – у його рамках "синьо-жовті" виступлять на турнірі Antalya Cup 2021, що відбудеться у Туреччині (попереднім тріумфатором змагання були саме українці).

На цьому етапі підготовки тренерський штаб викликав 26 футболістів (згодом Рух повідомив про додатковий виклик Ростислава Ляха та Остапа Притули, хоча офіційно УАФ це поки не підтверджувала). Значна частина списку Ротаня є дебютантами команди U-21, відтак, маємо нагоду ближче познайомитися з нашими збірниками.

До теми Збірна України U-21 за бортом Євро-2021: шлях команди Ротаня у цифрах і фактах

ВОРОТАРІ

Микита Турбаєвський (Шахтар), 19 років (12.03.2002).

Уродженець Донецька, який займається у Шахтарі з семи років. Переможець ДЮФЛУ в сезоні-2018/19 у складі U-17 (став найкращим воротарем фінального турніру). Микита є основним кіпером молодіжної команди "гірників" і вже залучався до тренувань з основою.

Мирослав Зновенко (СК Дніпро-1), 19 років (26.02.2002).

Народився в Луганську, а його футбольний шлях певною мірою нагадує дорогу Андрія Луніна. Як і нинішній кіпер Реала, грав за Зорю, Металіст та Дніпро (лише в іншій послідовності). Ігор Йовічевіч довіряв кілька разів хлопцеві місце у заявці на матч СК Дніпро-1 в УПЛ. Проте з урахуванням потужної конкуренції, Зновенко поки вдовольняється статусом основного воротаря "молодіжки" дніпрян.

Турбаєвський та Зновенко Турбаєвський та Зновенко

Андрій Чекотун (Олімпік), 18 років (02.09.2002).

Уродженець Вінниці у цьому сезоні виступав за усі три команди Олімпіка. Дебютував Чекотун в УПЛ у липні ще в рамках минулого чемпіонату. До свого прем'єрного матчу на елітному рівні 17-річний на той час кіпер пройшов чимало: розпочинав займатися футболом у Вінниці, навчався в академії Шахтаря та київському ОК імені Піддубного.

ЗАХИСНИКИ

Володимир Бражко (Динамо), 19 років (23.01.2002).

Один з представників знаної в України запорізької футбольної школи. Починаючи з 13-ти років виступає за динамівські команди. Пройшов майже усі юнацькі збірні України, зараз є виконавцем "молодіжки" Динамо. В одному з інтерв’ю удостоївся компліментів від Сергія Сидорчука – капітан Динамо виділив якраз Бражка та його партнера Богдана Білошевського.

Костянтин Вівчаренко (Динамо), 18 років (10.06.2002).

Вихованець одеського футболу, який у 14 переїхав до столиці. Потенційно може зіграти на фланзі та у центрі оборони. Олексій Михайличенко брав Костянтина на збори з першою командою, а Мірча Луческу продовжує залучати Вівчаренка до тренувань з основою. Природно, що талановитий хлопець потрапив у єврокубкову заявку киян на сезон. Нещодавно преса сватала Вівчаренка у Колос, куди він мав перебратися на правах оренди.

Данило Сємілєт (Ворскла), 20 років (07.03.2001).

Має досвід виступів за молодіжну збірну України у минулому циклі. У Прем’єр-лізі провів 5 матчів і належить до основної обойми колективу Юрія Максимова. Здебільшого виступає за "молодіжку" полтавців і є найкращим бомбардиром ворсклян.

Олександр Драмбаєв (Маріуполь), 19 років (21.04.2001).

Ще один уродженець Запоріжжя. У 2018-му підписав контракт з Шахтарем, виступав у Юнацькій лізі УЄФА, однак в основу пробитися не зміг. У січні вирушив в оренду у Маріуполь. Остап Маркевич активно залучає Драмбаєва до матчів в УПЛ і стабільно випускає його по ходу поєдинків.

Ігор Снурніцин (Олімпік), 21 рік (07.03.2000).

Уродженець окупованого Докучаєвська на Донеччині. З початком війни переїхав у Миколаїв. Один з трьох чемпіонів Петракова в оновленій "молодіжці". Дебютував у Прем’єр-лізі ще у квітні 2018 року незадовго після досягнення повноліття. Загалом зіграв трохи менше півсотні поєдинків в еліті.

Максим Таловєров (Динамо, Чеське Будейовіце, Чехія), 20 років (28.06.2000).

Провів 10 років у структурі донецького Шахтаря, звідки перебрався у сусідній Олімпік. У ранньому віці Максимом начебто цікавився Аякс. У 2018-му переїхав у Чехію в Динамо, що представляє Чеське Будейовіце. Пізніше вирушив в оренду у празьку Спарту, але згодом повернувся в Динамо. Веде блог на одному зі спортивних порталів, де розповідає про свої виступи в Чехії. Розповідати є про що – Максим основний центральний захисник Динамо, яке грає в елітному чеському дивізіоні.

ПІВЗАХИСНИКИ

Арсеній Батагов (СК Дніпро-1), 19 років (05.03.2002).

Уродженець Харківщини займався футболом у Металісті, а у 2017-му переїхав у Дніпро. Дебютував за головну команду дніпрян незадовго після свого 17-річчя. Зараз програє конкуренцію в колективі Йовічевіча, проте володіє великим потенціалом.

Олександр Назаренко (СК Дніпро-1), 21 рік (01.02.2000).

Традиція "у Дніпрі має бути Назаренко" зберігається навіть після завершення кар’єри маестро штрафних ударів Сергія Назаренка. Щоправда, Олександр не є родичем Сергія, а замість легендарного Дніпра виступає спортклуб із приставкою "-1". Втім потенціал молодого півзахисника не підлягає сумнівам. Олександр – основний гравець дніпрян. У листопаді отримав запрошення в команду Андрія Шевченка, яка потребувала резерву на матчі Ліги націй УЄФА.

Назаренко і Супряга

Єгор Ярмолюк (СК Дніпро-1), 17 років (01.03.2004).

Наймолодший гравець збірної Руслана Ротаня. Попри зовсім юний вік, вже давно перебуває у центрі уваги – за повідомленням преси, клуби з Італії та Німеччини (найбільш предметно – Лейпциг) нібито активно стежать за Єгором. В УПЛ дебютував у 16, а згодом став одним з наймолодших гравців в історії елітного дивізіону, які виходили у стартовому складі. У новому році виступає за дубль дніпрян, але ніхто не сумнівається у великих перспективах цього хлопця.

Олексій Кащук (Маріуполь), 20 років (29.06.2000).

Уродженець Новограда-Волинського поповнив лави академії донецького Шахтаря у 2015-му. Був лідером своєї команди, стабільно викликався у збірні України і став чемпіоном світу під керівництвом Олександра Петракова. Трохи менше двох років тому був орендований Маріуполем, де із змінним успіхом грає в УПЛ. Хочеться вірити, що це далеко не межа для Олексія.

Олексій Кащук

Артем Бондаренко (Маріуполь), 20 років (21.08.2000).

Уродженець Черкас розпочинав у рідному місті, згодом виступав за Дніпро та ОК імені Піддубного. У 2016-му став гравцем Шахтаря і навіть провів кілька матчів за "помаранчево-чорних" в елітному дивізіоні. Луїш Каштру був приємно вражений грою Бондаренка, проте хлопця орендував Маріуполь. На берегах Азовського моря він має більше ігрової практики і отримує велику порцію довіри від Остапа Маркевича.

Олег Очеретько (Маріуполь), 17 років (25.05.2003).

Народився в Макіївці, усе футбольне життя провів у академії Шахтаря. Вважається чи не найталановитішим гравцем свого покоління. У вересні минулого року був орендований Маріуполем. Провів більше десяти матчів в УПЛ і навіть відзначився голом. Генеральний директор "гірників" Сергій Палкін не приховує – повернення хлопця у рідну команду є питанням часу. "Його чекає велике майбутнє", – не скупиться на компліменти Палкін.

Михайло Мудрик (Шахтар), 20 років (05.01.2001).

Один з найбільш суперечливих гравців українського футболу. Додає головного болю усім тренерам – неймовірно талановитий і володіє фантастичною технікою, але не може повноцінно адаптуватися у дорослому футболі. Футбольні трюки Мудрика збирають мільйони переглядів на профільних платформах, однак трапляється це частіше, ніж його виходи на поле (а ще Михайла порівнюють з Неймаром). Займався в академіях Металіста та Дніпра, дебютував за основу Шахтаря у 18. Вирушав за ігровою практикою в київський Арсенал та Десну, зараз повернувся у Шахтар і намагається довести свою корисність Луїшу Каштру.

Георгій Судаков (Шахтар), 18 років (01.09.2002).

Уродженець Брянки, що неподалік Алчевська. У 2014-му році поповнив лави академії харківського Металіста, звідки через три роки перейшов у Шахтар. Його дебют за першу команду "гірників" – елемент найяскравіших мрій будь-якого футболіста. У жовтні минулого року Луїш Каштру випустив хлопця у виїзному поєдинку Ліги чемпіонів з Реалом, а зараз є гравцем ротації. Викликався у різноманітні збірні України, у тому числі, в національну, разом із Назаренком.

Данило Алефіренко (Зоря), 20 років (19.04.2000).

Найкращий бомбардир дублю Зорі. Розпочинав кар’єру у харківському Металісті. Залучається Віктором Скрипником до тренувань з основою, їздив на збори з першою командою. Кілька разів потрапляв у заявку луганців на матчі УПЛ та Ліги Європи, проте на поле поки не виходив.

Богдан Білошевський (Десна), 21 рік (12.01.2000).

Найстарший гравець "синьо-жовтої" команди. Народився в Ніжині, а згодом поповнив лави академії Динамо. Виріс до капітана "молодіжки" киян, потрапляв у заявку на матч УПЛ, але шансу в першій команді не отримав і був орендований Десною. У складі чернігівців вже дебютував у Прем’єр-лізі. Викликався Русланом Ротанем у збірну U-21 ще два роки тому. Володіє якісними руйнівними навичками.

Вівчаренко (на передньому плані) та Білошевський (позаду)

Олексій Сич (Рух), 19 років (01.04.2001).

Уродженець Рівненщини переїхав до Львова у 8-му класі. Через три роки зазнав важкої травми, однак повернувся у великий футбол. Встиг дебютувати за Карпати в УПЛ. Нещодавно перебрався в Рух, у складі якого також вже дебютував в еліті. Якісно діє у центрі поля, володіє хорошим ударом.

Максим Брагару (Чорноморець), 18 років (21.07.2002).

Вихованець одеського футболу, який опинився в Чорноморці у 2018 році. Відмінно почав новий рік і, попри юний вік, стає ключовим виконавцем "моряків". Потужний удар, хороші техніка та швидкість – здається, цей хлопець має всі дані для того, щоб стати класним футболістом.

Іван Желізко (Валмієра, Латвія), 20 років (12.02.2001).

Вихованець львівських Карпат, де класно виглядав у юнацьких командах під керівництвом Андрія Тлумака. Один з двох легіонерів збірної. Закриває позицію у центрі поля. У 2019-му році переїхав у чеську Карвіну, проте стати гравцем основи не зумів. Нещодавно підписав контракт з латвійською Валмієрою і стабільно виходить у старті.

НАПАДНИКИ

Владислав Супряга (Динамо), 21 рік (15.02.2000).

Мабуть, найбільш зірковий гравець "молодіжки". Футболіст із шаленим потенціалом, який приправлений великою кількістю проблем. Принаймні, на даному етапі Мірча Луческу все менше довіряє форварду, хоча майже немає сумнівів у тому, що Супряга стане основним нападником в команді Руслана Ротаня. В будь-якому разі три гола за сезон – катастрофічний показник бомбардирського досьє Владислава.

Богдан В'юнник (Шахтар), 18 років (21.05.2002).

Уродженець Харкова має незвичний шлях у дитячому футболі, адже виступав за три провідні академії: Металіста, Динамо і Шахтаря. Врешті-решт саме у складі "гірників" Богдан дебютував у Лізі чемпіонів у двобої з Реалом (як і Судаков). Поки не отримує достатньо довіри від тренерського штабу і вдовольняється роллю дублера Жуніора Мораєса. Йде у лідерах бомбардирських перегонів чемпіонату U-21.

Судаков та В'юнник (у центрі) після матчу з Реалом

Євген Ісаєнко (Колос), 20 років (07.08.2000).

Розпочав займатися футболом у рідній Вінниці, однак у 2014-му вирушив до столиці. Незважаючи на низький зріст, завоював статус головного голеадора Динамо на юнацькому рівні. У 18-річному віці дебютував за першу команду "біло-синіх". На юнацькому рівні вражав чудесами результативності, втім вирушив за ігровою практикою у сусідню Ковалівку. Руслан Костишин використовує Ісаєнка в якості джокера, який часто з’являється на полі в другому таймі.

Микола Кухаревич (Рух), 19 років (01.07.2001).

Футбольний світ активно заговорив про нього після інформації про перехід в Андерлехт. Трансферна сага закінчилася тим, що Микола залишився у Львові, проте, здається, такий розвиток подій пішов на користь усім. Кухаревич додає з кожним матчем і може вирости у топового форварда.