"Молодіжка" розпочала міжнародний турнір з поразки

Команда Руслана Ротаня з поразки стартувала на турнірі Antalya Cup. У першому поєдинку "синьо-жовті" поступилися збірній Болгарії.

Джерело: офіційний сайт УАФ

Молодіжна збірна України відкрила рахунок вже на 10-й хвилині завдяки влучному удару Олександра Назаренка. Однак ще до перерви підопічні Руслана Ротаня пропустили – голкіпер Микита Турбаєвський помилився під час передачі, а капітан болгарської команди Домінік Янков перекинув воротаря.

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По перерві команди спромоглися на один гол, який записали до свого активу наші суперники. Філіп Крастєв відзначився прямим ударом зі штрафного.

Наступний поєдинок у рамках турніру українці проведуть 27 березня проти збірної Узбекистану. Розпочнеться він о 16:00 за київським часом.

Міжнародний турнір Antalya Cup 2021

Україна (U-21) – Болгарія (U-21) 1:2

Голи: Назаренко, 10 – Янков, 21, Крастєв, 53.

Україна: Турбаєвський, Сємілєт, Таловєров, Батагов, Вівчаренко, Сич (Желізко, 63), Бондаренко (Притула, 63), Судаков (Мудрик, 63), Назаренко (Очеретько, 63), Супряга (Брагару, 63), Кухаревич (Ісаєнко, 63).