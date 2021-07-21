Молодий голкіпер Динамо Нещерет може стати партнером Роналду – ним цікавиться Ювентус

Молодий воротар київського Динамо Руслан Нещерет може зробити великий кар'єрний стрибок. Його придбанням зацікавився туринський Ювентус.

19-річний голкіпер київського Динамо Руслан Нещерет перебуває на радарах туринського Ювентуса. Італійський клуб вже веде спілкування щодо можливості придбання талановитого футболіста.

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Туринцям пропонували послуги Циганкова та Миколенка, але ніхто з цих гравців не цікавить гранда. Окрім того, за Нещерета Ювентус готовий платити не більше 3 мільйонів євро та розглядає його як далеку перспективу.

Нагадаємо, що зараз Нещерет відновлюється від травми плеча, але в Італії не зважають на цей фактор. Наразі інтерес до нього перебуває лише на стадії розмов, але якщо переговори перейдуть в активнішу фазу, то Юве готовий інвестувати у воротаря попри пошкодження.