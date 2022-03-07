Міста бомблять, вбивають дітей, – Шевченко не стримав сліз в ефірі італійського каналу: відео

Андрій Шевченко продовжує розповідати світові про звірства російських окупантів. Легендарний футболіст болісно переживає ситуацію в Україні.

"Мої родичі розповідають мені про те, що відбувається. Це жахіття, від якого я хочу прокинутися. Міста бомблять, вбивають дітей та літніх людей, які не можуть виїхати. Це схоже на страшний сон, здається, що завтра я прокинуся і повернуся до нормального життя, але я розумію, що цього не станеться... Така реальність", – заявив Андрій Миколайович.

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Також Шевченко висловився про європейський вибір його Батьківщини:

Україна хоче бути частиною Європи, це було наше народне рішення. Зеленський – великий президент, який веде нас до нашої свободи та незалежності.

Екснаставник збірної України веде активну просвітницьку діяльність і постійно привертає увагу до російського вторгнення в Україну.

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