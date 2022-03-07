"Мои родственники рассказывают мне о том, что происходит. Это ужас, от которого я хочу проснуться. Города бомбят, убивают детей и пожилых людей, которые не могут уехать. Это похоже на страшный сон, кажется, что завтра я проснусь и вернусь к нормальной жизни, но я понимаю, что этого не произойдет... Такова реальность", – заявил Андрей Николаевич.

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Также Шевченко высказался о европейском выборе его Родины:

Украина хочет быть частью Европы, это было наше решение. Зеленский – великий президент, ведущий нас к нашей свободе и независимости.

Экс-наставник сборной Украины ведет активную просветительскую деятельность и постоянно привлекает внимание к российскому вторжению в Украину.