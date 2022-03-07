Господарі відкрили рахунок на старті зустрічі зусиллям Лорана Депуатра, однак по перерві Єлле Воссен відновив паритет. Усе вирішив гол Безуса, який уникнув офсайду і вдало зіграв на добиванні.

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Українець емоційно відсвяткував взяття воріт, а після поєдинку продемонстрував світові важливий меседж – "Закрийте небо". Крім того, Роман огорнувся синьо-жовтим стягом.

Клуб також висловив підтримку Безусу та українському народу, опублікувавши відповідний пост у твітері.

Зрештою, "буйволи" допомагають Україні не лише словесно, а й матеріально. Перед грою бельгійський клуб організував збір гуманітарної допомоги, зокрема ліки та дитячі товари.

Відео гола Безуса

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