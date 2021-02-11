Мілевський задоволений адаптацією та зборами в Минаї

Форвард Минаю Артем Мілевський поділився враженнями від проведених підготовчих зборів у Туреччині.

На думку Артема Мілевського, Минай добре підготувався до відновлення чемпіонату України.

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"Мені сподобалося, як ми провели збір. Так, спочатку в Туреччині були дощі, які заважали нормально готуватися, але в цілому все нормально. Було багато тренувань, спарингів.

Кожен спаринг в Туреччині ми грали в різному складі, використовували різні тактичні схеми. Були різні варіанти складів, тактик. Тепер є багато різних заготовок, будемо втілювати їх в життя", – сказав Артем.

Також він розповів про взаємодію з тренером та оцінив атмосферу в команді.

"У нас хороший діалог з тренером – де буду більше потрібен, там і зіграю. У нас хороша атмосфера в команді – всі дружні, всі спілкуємося. І не має значення кому скільки років і у кого який досвід. Сподіваємося, що покажемо себе на футбольному полі", – підсумував Мілевський.

Матч Минаю проти Львова відбудеться 13 лютого.