Віталій Миколенко поступово "приживається" у новому колективі. Талановитий українець швидко став "своїм" у роздягальні команди з Ліверпуля.

Як розповів молодий футболіст, в Евертоні його зустріли дуже добре. Лідер роздягальні – капітан Шеймус Коулмен – одразу пообіцяв йому свою підтримку.

Цікаво Миколенко провів перше тренування під керівництвом Лемпарда – українець вже у загальній групі

"31 грудня, новорічна ніч, я лише другий день у команді. Він мені написав смс-ку: "Був радий з тобою познайомитися сьогодні. Радий, що ти в команді, хоча розумію, що тобі зараз дуже важко. Будь сильний, а я тобі допоможу". Для мене це був дуже пам'ятний момент", – розповів Миколенко.

Також захисник збірної України розповів, що Йеррі Міна, який колись грав у Барселоні, є найбільшим жартівником у колективі. Зараз Віталій дещо сором'язливий, але з Коулменом, Кіном, Годфрі спілкується вільно.

Нагадаємо, Віталій провів у складі Евертона два матчі. Потім він отримав пошкодження, через яке пропустив поєдинок з Астон Віллою, але зараз футболіст вже повернувся у загальну групу та готовий допомогти своїй команді на футбольному полі.