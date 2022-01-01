Український захисник Віталій Миколенко офіційно став гравцем Евертона. Сьогодні відбулася його презентація у синій формі клубу з Ліверпуля.

Футболіст визначився з номером, під яким виступатиме у новій команді. Кольори Евертона Миколенко буде захищати з 19-кою на спині.

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Останнім цей номер обирав Хамес Родрігес. Також раніше під ним грали Браян Макбрайд, Жерар Деулофеу, Умар Ньассе та Джібріль Сідібе.

Нагадаємо, завтра Евертон зіграє проти Брайтона у рамках 21 туру АПЛ. Раніше лунала інформація, що наставник команди Рафаель Бенітес розраховує, що Миколенко одразу стане гравцем основного складу.

У поточному сезоні Віталій провів у складі Динамо 21 матч, на його рахунку 3 результативні передачі.