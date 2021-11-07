Захисник Динамо та збірної України Віталій Миколенко не скоро зможе вийти на футбольне поле. Пошкодження захисника має більш серйозний характер, ніж очікувалося.

Як розповів головний тренер Динамо Мірча Луческу, Віталій Миколенко надовго вибув з його обойми. Захисник не зможе вийти на футбольне поле як мінімум 3 тижні.

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Раніше наставник збірної України Олександр Петраков викликав на місце Миколенка Віктора Корнієнка, тому за збірну проти Болгарії та Боснії футболіст точно не зіграє.

Окрім того, Віталій не допоможе Динамо у матчах з Чорноморцем (19 листопада), Баварією (23 листопада) та Минаєм (27 листопада).

Також існує ймовірність, що футболіст не зможе бути залученим у матчах проти Вереса, Зорі та Бенфіки, які відбудуться у грудні.

У поточному сезоні Миколенко зіграв за Динамо 15 матчів, в яких відзначився трьома результативними передачами.